Российский боец отправил соперника в тяжелейший "стоячий нокаут"

От сокрушающего удара спортсмен так быстро потерял сознание, что тело "отказалось" валиться на настил.

Главным поединком турнира Modern Fighting Pankration, проходившего 24 октября во Владивостоке, стал бой двух россиян Вячеслава Птицына и Вячеслава Расловца. Поединок продолжался всего 55 секунд и завершился уникальным и тяжелейшим нокаутом.



Птицын поймал соперника мощным ударом справа, после чего тот потерял сознание: его голова буквально висела, но тело продолжало стоять. Птицын не сразу понял в чем дело, решив, что просто ошеломил противника, и нанес еще один тяжелый удар. Расловец повис на сетке октагона, и рефери пришлось аккуратно положить бойца на канвас.

Для хабаровского бойца Птицина это уже третий профессиональный поединок в MMA, в котором он одерживает победу. Для спортсмена из Владивостока это был дебютный бой.