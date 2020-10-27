Российская школьница побила мировой рекорд по жиму горящей штанги

Да, существуют и такие упражнения. И мама 12-летней рекордсменки была против такого безумия. Но как оказалось, зря!

25 октября, 12-летняя жительница Екатеринбурга Каролина Черных установила мировой рекорд по жиму горящей штанги. Девочка под неусыпным контролем отца сделала 25 жимов 30-килограмовой штанги за 1 минуту.



"25 октября 2020 года зарегистрировано наибольшее количество жимов огненной штанги весом 30 кг за 1 минуту у Каролины Черных (12 лет) из Екатеринбурга. Зарегистрированное количество: 25 раз", - говорится в реестре рекордов России.

Как рассказала мать Каролины, девочка загорелась желанием побить рекорд, когда увидела, как упражнение с огненной штангой выполняют пауэрлифтеры. Школьнице пришлось долго уговаривать родителей - и первым сдался отец, который начал готовить девочку к рекорду.

Юная спортсменка не в первый раз ставит необычные рекорды - она прыгала с парашютом, поднимала гири, а в конце прошлого года установила два мировых рекорда среди спортсменов до 13 лет по жиму штанги лежа.