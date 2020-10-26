Британский пилот Хемилтон побил рекорд Михаэля Шумахера

Знаменитый немец больше не первый - Хемилтон одержал 92 победу в карьере, что на одну больше, чем у Шумахера.

Британский пилот Mercedes Льюис Хемилтон побил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера по количеству побед на этапах чемпионата "Королевских гонок". После победы во время турнира в Португалии Хемилтон одержал свою 92-ю победу, в то время как знаменитый Шумахер в своей карьере становился победителем 91 раз .

35-летний Льюис Хемилтон выступает в "Формуле-1" с 2007 года. За всю карьеру пилот поднимался на подиум 161 раз и является шестикратным чемпионом мира, поэтому вполне возможно, что в текущем сезоне он повторит рекорд Шумахера, который семь раз побеждал в чемпионате "Королевских гонок".

Напомним, что Хемилтон давно "наступает на пятки" легендарному Шумахеру. Ранее он повторил рекорд немца по количеству побед на одной трассе, победив в гонке на венгерском "Хунгароринге" в восьмой раз. Шумахер столько же раз одерживал победу на французской трассе "Маньи-Кур".