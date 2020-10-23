Футболист Александр Кокорин обвинил россиян в зависти к богатым людям

Спортсмен говорит, что восхищается Абрамовичем и его абсолютно не волнует, как он заработал свои деньги. Ведь он, в конце концов, как и Кокорин, долго и упорно трудился. А россияне этого не понимают...

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин в своем интервью YouTube-каналу PeopleTalk обвинил россиян в зависти к богатым людям. Футболист заявил, что выкладывает в соцсети фотографии на фоне дорогих покупок не для того, чтобы похвастаться, хотя большинство людей воспринимают это именно так.



"У меня больше европейский менталитет. Когда я сфоткался у "Ламборгини", я это не сделал для того, чтобы модно преподнести. Это моя машина. Почему я не могу? Я ее купил, и она у меня есть. Я же не показываю то, чего у меня нет", - рассказал спортсмен.

Также Кокорин отметил, что россияне не любят "хороших" и тех, кто много зарабатывает.



"Я смотрю на Романа Абрамовича, у него три яхты по 200 метров. Смотрю и восхищаюсь. Мне неважно, где он заработал эти деньги, он мне импонирует. А у нас наоборот. У него что-то получилось и никто не хочет сказать, что, может быть, ему тяжело было", - отметил футболист.

Футболист добавил также, что в России устоялось неверное мнение, будто футболистам платят зарплаты из налогов россиян. Он отметил, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар получает 3 миллиона евро в месяц, тогда как российские футболисты зарабатывают в десятки раз меньше.

К слову, после выхода из колонии Кокорину урезали зарплату в "Зените" до 800 тысяч евро в год. Затем он перешел в ФК "Сочи" и в конечном итоге перебрался в "Спартак". По информации спортивного журналиста Сергея Егорова, играя за красно-белых, Кокорин будет зарабатывать по 3 миллиона евро в год. Также в августе ему уже выплатили 2,5 миллиона евро "подъемных".