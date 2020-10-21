Мексиканский рестлер потерял сознание и скончался во время выступления

Пропустив несколько ударов, спортсмен внезапно упал на настил. Рефери и его соперник решили, что это актерская игра. Но все оказалось куда серьезней.

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, известный под псевдонимом "Воздушный принц", потерял сознание и скончался на ринге во время выступления.



26-летний спортсмен участвовал в парном противостоянии. После нескольких ударов в грудь он зашатался и упал на настил. Один из участников поединка решил, что это актерская игра и продолжили бой. Однако подбежавший рефери, понял что спортсмену плохо и через минуту завершил бой.



Несмотря на то, что бригада скорой помощи оказалась на ринге спустя минуту, спасти рестлера не удалось.

???? ¡Triste noticia! ????



El luchador Príncipe Aéreo perdió la vida en pleno combate ????



En breve más informaciónpic.twitter.com/cjmKQv0WYg — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 18, 2020

Как сообщили медики, Салазар умер от аневризмы сосудов головного мозга. Вины его противника в произошедшем нет, сообщили организаторы турнира.



После смерти "Воздушного принца" участники других поединков вставали на одно колено в память о коллеге. Соболезнования в связи с его кончиной выразил бывший рестлер WWE Ник Фоули.