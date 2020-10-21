Мексиканский рестлер потерял сознание и скончался во время выступления (2 фото)
Пропустив несколько ударов, спортсмен внезапно упал на настил. Рефери и его соперник решили, что это актерская игра. Но все оказалось куда серьезней.
Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, известный под псевдонимом "Воздушный принц", потерял сознание и скончался на ринге во время выступления.
26-летний спортсмен участвовал в парном противостоянии. После нескольких ударов в грудь он зашатался и упал на настил. Один из участников поединка решил, что это актерская игра и продолжили бой. Однако подбежавший рефери, понял что спортсмену плохо и через минуту завершил бой.
Несмотря на то, что бригада скорой помощи оказалась на ринге спустя минуту, спасти рестлера не удалось.
26-летний спортсмен участвовал в парном противостоянии. После нескольких ударов в грудь он зашатался и упал на настил. Один из участников поединка решил, что это актерская игра и продолжили бой. Однако подбежавший рефери, понял что спортсмену плохо и через минуту завершил бой.
Несмотря на то, что бригада скорой помощи оказалась на ринге спустя минуту, спасти рестлера не удалось.
???? ¡Triste noticia! ????— Universal Deportes (@UnivDeportes) October 18, 2020
El luchador Príncipe Aéreo perdió la vida en pleno combate ????
En breve más informaciónpic.twitter.com/cjmKQv0WYg
Как сообщили медики, Салазар умер от аневризмы сосудов головного мозга. Вины его противника в произошедшем нет, сообщили организаторы турнира.
После смерти "Воздушного принца" участники других поединков вставали на одно колено в память о коллеге. Соболезнования в связи с его кончиной выразил бывший рестлер WWE Ник Фоули.
После смерти "Воздушного принца" участники других поединков вставали на одно колено в память о коллеге. Соболезнования в связи с его кончиной выразил бывший рестлер WWE Ник Фоули.