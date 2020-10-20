Русский морпех поднял штангу весом 436 килограммов и установил мировой рекорд (3 фото + 2 видео)
Несмотря на хлещущую из носа кровь русский стронгмен мужественно выстоял до конца.
Вчера самый сильный человек России Михаил Шивляков побил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 436 килограммов. Рекорд был установлен в прямом эфире второго сезона Feats of Strength. Шивляков стал первым в категории masters, в котором возраст атлетов составляет 40 лет и более.
Нельзя сказать, что победа русскому силачу далась легко. От повышенного давления во время поднятия штанги у атлета лопнули сосуды и хлынула кровь из носа, однако Шивляков зафиксировал вес и держал штангу, пока судья не дал отмашку.
Ранее рекорд был установлен ирландцем Джеймсом Хикки, которому удалось поднять снаряд весом 435 килограммов.
Ранее рекорд был установлен ирландцем Джеймсом Хикки, которому удалось поднять снаряд весом 435 килограммов.
Источник: www.biletomsk.ru
Тем не менее бывший морской пехотинец и участник контртеррористической операции в Чечне занял первое место в своей категории (masters) и третье в общем зачете. Становая тяга была одним из пяти испытаний в турнире.
Первое место принадлежит исландцу Хафтору Бьернссону, известному по роли "Горы" в сериале "Игра престолов". Исландец выполнил становую тягу со штангой весом 472 килограмма.
Первое место принадлежит исландцу Хафтору Бьернссону, известному по роли "Горы" в сериале "Игра престолов". Исландец выполнил становую тягу со штангой весом 472 килограмма.
Ранее в 2019 году Шивляков выполнил становую тягу с весом в 440 килограммов, но рекорд не был засчитан, так как на тот момент русскому силачу не исполнилось 40 лет.
Источник: pbs.twimg.com