Несмотря на хлещущую из носа кровь русский стронгмен мужественно выстоял до конца.

Вчера самый сильный человек России Михаил Шивляков побил мировой рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 436 килограммов. Рекорд был установлен в прямом эфире второго сезона Feats of Strength. Шивляков стал первым в категории masters, в котором возраст атлетов составляет 40 лет и более.

Нельзя сказать, что победа русскому силачу далась легко. От повышенного давления во время поднятия штанги у атлета лопнули сосуды и хлынула кровь из носа, однако Шивляков зафиксировал вес и держал штангу, пока судья не дал отмашку.



Ранее рекорд был установлен ирландцем Джеймсом Хикки, которому удалось поднять снаряд весом 435 килограммов.

Тем не менее бывший морской пехотинец и участник контртеррористической операции в Чечне занял первое место в своей категории (masters) и третье в общем зачете. Становая тяга была одним из пяти испытаний в турнире.



Первое место принадлежит исландцу Хафтору Бьернссону, известному по роли "Горы" в сериале "Игра престолов". Исландец выполнил становую тягу со штангой весом 472 килограмма.

Ранее в 2019 году Шивляков выполнил становую тягу с весом в 440 килограммов, но рекорд не был засчитан, так как на тот момент русскому силачу не исполнилось 40 лет.