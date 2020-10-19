В российском футболе появился игрок по имени Маркс Ленин

Теперь Маркс Ленин будет играть за Тольятти - город, названный в честь еще одного коммуниста. Такое вот комбо.

Состав тольяттинского футбольного клуба "Акрон" пополнился бразильским полузащитником с самым коммунистическим именем, какое только можно придумать - Маркс Ленин. Бразильский хавбек подписал с российским клубом контракт на 3 года, рассказали в пресс-службе "Акроны".

Полное имя 20-летнего спортсмена - Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес. Свой первый профессиональный контракт футболист подписал в 2017 году с родным клубом "Фламенго". Маркс Ленин также привлекался к матчам за сборную Бразилии U-15.



"Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Ленин присоединится к тольяттинской команде", - сообщили в пресс-службе тольяттинского футбольного клуба.



ФК "Акрон" после 16-го тура Футбольной национальной лиги находится на 17 месте в турнирной таблице.