Симуляция года: вратарь одним ударом "отправил в нокаут" двух футболистов (3 фото)

Футболисты, как известно, любят устроить драму на поле. Но эти бразильские парни переиграли всех.

Симуляция года: вратарь одним ударом "отправил в нокаут" двух футболистов

В матче чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Коритибой" произошел курьезный эпизод.

В середине первого тайма, при счете 1:0 в пользу "Коритибы", нападающий команды забил еще один гол из-за пределов штрафной. Игроки, разумеется, стали праздновать и обниматься перед воротами противников. Голкиперу это не понравилось и, достав мяч из сетки ворот, он выбил его в поле, но попал почему-то в футболистов, - одним выстрелом убив двух зайцев. Мгновение спустя два спортсмена уже лежали на земле и корчились от боли.

Надо ли говорить, что фанаты футбола не оценили блестящую актерскую игру спортсменов?

"Симуляция года! Вратарь попал только в одного игрока, почему второй изображает страдания на газоне?", - написал болельщик.

"Поведение игроков "Коритибы" — настоящий позор. Второй игрок получил травму, смотря на страдания первого?", - написал один из возмущенных болельщиков.

И что самое важное, страдания пострадавших футболистов не впечатлили арбитра - он не стал показывать карточку вратарю, посчитав его удар случайным.

Матч, кстати, закончился со счетом 3:1 в пользу "Коритибы", и стоило игрокам этой команды так переживать?