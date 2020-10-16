Футболисты, как известно, любят устроить драму на поле. Но эти бразильские парни переиграли всех.

В матче чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Коритибой" произошел курьезный эпизод.



В середине первого тайма, при счете 1:0 в пользу "Коритибы", нападающий команды забил еще один гол из-за пределов штрафной. Игроки, разумеется, стали праздновать и обниматься перед воротами противников. Голкиперу это не понравилось и, достав мяч из сетки ворот, он выбил его в поле, но попал почему-то в футболистов, - одним выстрелом убив двух зайцев. Мгновение спустя два спортсмена уже лежали на земле и корчились от боли.

#PALxCFC - 0x2 - 23'⌚ 1T - E TEVE MAIS GOL! Robson marcou o segundo do Coxa e você confere como foi. ???? pic.twitter.com/1EeG5GojEo — Coritiba (@Coritiba) October 14, 2020

Надо ли говорить, что фанаты футбола не оценили блестящую актерскую игру спортсменов?



"Симуляция года! Вратарь попал только в одного игрока, почему второй изображает страдания на газоне?", - написал болельщик.

Irritado por levar o segundo gol, Weverton dá um bico na bola e acerta os jogadores do Coritiba que comemoravam. Juiz considerou que o lance não foi intencional.



Siga e assista aos lances de Coritiba 2 x 0 Palmeiras: https://t.co/PkqWUtfyuf pic.twitter.com/JnK70aWssH — ge (@geglobo) October 14, 2020

"Поведение игроков "Коритибы" — настоящий позор. Второй игрок получил травму, смотря на страдания первого?", - написал один из возмущенных болельщиков.



И что самое важное, страдания пострадавших футболистов не впечатлили арбитра - он не стал показывать карточку вратарю, посчитав его удар случайным.



Матч, кстати, закончился со счетом 3:1 в пользу "Коритибы", и стоило игрокам этой команды так переживать?