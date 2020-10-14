"Бой века" между Нурмагомедовым и Макгрегором, казалось, уже давно канул в лету. Но мстительный ирландец помнит все, как вчера. Он опубликовал ролик с новых ракурсов, возможно, чтобы в очередной раз позлить своего главного противника...

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Instagram опубликовал видео с нападением на него команды Хабиба Нурмагомедова. Напомним, что в октябре 2018 года в октагоне сошлись два самых титулованных бойца MMA в легком весе. Макрегор бой проиграл, но сразу после поединка произошла потасовка с участием членов команд обоих бойцов, которая потрясла даже бывалых любителей мордобоя в барах.

"Неудачники", - подписал публикацию спортсмен

Не совсем понятно, зачем Конор решил вспомнить эту драку. Но скорее всего, эта публикация как-то связана с вчерашним заявлением Нурмагомедова, который отказался от участия в шоу The Ultimate Fighter вместе с Макгрегором.



"Это шоу - хороший повод для него привлечь к себе внимание. Я не хочу этого и не буду этим заниматься. Даже если мне предложат пять миллиардов долларов, даже если мне предложат возглавить UFC", - заявил российский спортсмен.

Нурмагомедов добавил, что его противостояние с Макгрегором закончилось 6-го октября 2018 года, и сегодня его интересуют другие вызовы.