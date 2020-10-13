В мотивах злоумышленника сейчас разбирается болгарская прокуратура. Возможно, таким образом он устранил конкурентку. И если так, то своего он добился - спортсменка не смогла продолжить забег.

Марафон в болгарской столице омрачился неприятным инцидентом - на старте один из участников забега намеренно столкнул с трассы известную сербскую легкоатлетку Оливеру Евтич. 43-летняя спортсменка упала и не смогла продолжить забег.

10-километровый марафон состоялся 11 октября, в воскресенье. Сообщается, что сербка получила ушиб головы и повредила бедро.

"Это было нападением на меня, потому что меня не просто задели, а буквально столкнули с трассы. Не знаю, какой мотив имел нападавший. Очевидно, у него был план, и я была его целью", — заявила 43-летняя спортсменка.