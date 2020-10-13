Спортсмен намеренно сбил с ног сербскую чемпионку на старте Софийского марафона (3 фото)
В мотивах злоумышленника сейчас разбирается болгарская прокуратура. Возможно, таким образом он устранил конкурентку. И если так, то своего он добился - спортсменка не смогла продолжить забег.
В мотивах злоумышленника сейчас разбирается болгарская прокуратура. Возможно, таким образом он устранил конкурентку. И если так, то своего он добился - спортсменка не смогла продолжить забег.
Марафон в болгарской столице омрачился неприятным инцидентом - на старте один из участников забега намеренно столкнул с трассы известную сербскую легкоатлетку Оливеру Евтич. 43-летняя спортсменка упала и не смогла продолжить забег.
10-километровый марафон состоялся 11 октября, в воскресенье. Сообщается, что сербка получила ушиб головы и повредила бедро.
"Это было нападением на меня, потому что меня не просто задели, а буквально столкнули с трассы. Не знаю, какой мотив имел нападавший. Очевидно, у него был план, и я была его целью", — заявила 43-летняя спортсменка.
"Не понимаю, что произошло, не верю, что это произошло из-за конкуренции. Верю, что в спорте властвует правило честной игры", - добавила спортсменка.
Прокуратура Софии тем временем проводит проверку инцидента и выясняет, если ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, который намеренно толкнул Евтич. Его личность пока не установлена.
Оливера Евтич является серебряным призером чемпионата Европы-2006 по легкой атлетике, двукратной чемпионкой Европы среди молодежи (1997, 1999 годы). Также спортсменка принимала участие в пяти Олимпиадах подряд - с 2000 по 2016 годы.