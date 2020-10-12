Американский боец победил "самым невероятным нокаутом в истории UFC"

Фанаты смешанных единоборств называют этот нокаут не только лучшим в году, но и предлагают считать концовку боя величайшим в истории UFС. И похоже, с ними согласны организаторы турнира: за эффектный нокаут бойцу доплатили 50 тысяч долларов.

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно нокаутировал соперника Импу Касанганая во время турнира UFC Fight Island 5.



Во втором раунде Бакли оказался не в самой удобной позиции - его ногу прихватил оппонент, но боец, стоя на одной ноге, быстро сориентировался и с разворота вырубил Касангая.

В UFС назвали финиш боя "самым невероятным в истории промоушена" и выплатили Бакли дополнительные 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".



Фанаты MMA в свою очередь называют нокаут американца не только лучшим в году, но и величайшим в истории UFC.

Для Касангая это поражение стало первым при восьми победах. Бакли выиграл 11-ый раз, имея за спиной три поражения.