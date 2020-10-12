Американский боец победил "самым невероятным нокаутом в истории UFC" (2 фото + 1 видео)

Фанаты смешанных единоборств называют этот нокаут не только лучшим в году, но и предлагают считать концовку боя величайшим в истории UFС. И похоже, с ними согласны организаторы турнира: за эффектный нокаут бойцу доплатили 50 тысяч долларов.

Американский боец победил "самым невероятным нокаутом в истории UFC"

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли эффектно нокаутировал соперника Импу Касанганая во время турнира UFC Fight Island 5.

Во втором раунде Бакли оказался не в самой удобной позиции - его ногу прихватил оппонент, но боец, стоя на одной ноге, быстро сориентировался и с разворота вырубил Касангая.

В UFС назвали финиш боя "самым невероятным в истории промоушена" и выплатили Бакли дополнительные 50 тысяч долларов за "Выступление вечера".

Фанаты MMA в свою очередь называют нокаут американца не только лучшим в году, но и величайшим в истории UFC.
Американский боец победил "самым невероятным нокаутом в истории UFC"
Источник: pbs.twimg.com

Для Касангая это поражение стало первым при восьми победах. Бакли выиграл 11-ый раз, имея за спиной три поражения.