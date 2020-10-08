5 шагов для грамотного завершения тренировки (3 фото)

Все эти вещи могут казаться совершенно очевидными атлету со стажем, а вот новички часто не придают им большого значения... В любом случае, не лишним будет еще раз напомнить: правильный выход из физнагрузки заметно влияет на результативность всех ваших тренировок!

1. Обязательная заминка

1. Обязательная заминка
Источник: st3.depositphotos.com

Этот завершающий этап многие не считают обязательным, но делают разминку перед тренировкой. А между тем правильные расслабляющие действия помогают мышцам восстановиться после нагрузки. Можно выбрать заплыв, растяжку или неспешную ходьбу.

2. Пополните водный баланс

2. Пополните водный баланс
Источник: st3.depositphotos.com

Как минимум несколько глотков сразу по завершении тренировки избавят от мучительной головной боли. И усталость меньше будет ощущаться. Подойдет как чистая вода, так и специальный спортивный напиток...

3. Освежитесь водной процедурой

Душ, ванна, бассейн, речка - любой контакт с водой поможет расслабить и восстановить мышцы. И конечно, - смыть всё лишнее с кожи и перевести дыхание...

4. Устройте перекус

4. Устройте перекус
Источник: ru.depositphotos.com

Даже активно худеющим нужно пополнить запас калорий после интенсивной нагрузки. Главное - правильно выбрать подходящую для ваших целей еду. Но это уже отдельный разговор.

5. Активно понаблюдайте за своим состоянием

После каждой тренировки обязательно прислушайтесь к ощущениям: тело может сигнализировать вам о полученной травме. Лучше обратить на нее внимание вовремя, чтобы не допустить осложнений. А вообще в идеале стоит завести подробный дневник тренировок и каждый раз отмечать основные показатели самочувствия.