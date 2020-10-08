Все эти вещи могут казаться совершенно очевидными атлету со стажем, а вот новички часто не придают им большого значения... В любом случае, не лишним будет еще раз напомнить: правильный выход из физнагрузки заметно влияет на результативность всех ваших тренировок!

1. Обязательная заминка

Этот завершающий этап многие не считают обязательным, но делают разминку перед тренировкой. А между тем правильные расслабляющие действия помогают мышцам восстановиться после нагрузки. Можно выбрать заплыв, растяжку или неспешную ходьбу.

2. Пополните водный баланс

Как минимум несколько глотков сразу по завершении тренировки избавят от мучительной головной боли. И усталость меньше будет ощущаться. Подойдет как чистая вода, так и специальный спортивный напиток...

3. Освежитесь водной процедурой

Душ, ванна, бассейн, речка - любой контакт с водой поможет расслабить и восстановить мышцы. И конечно, - смыть всё лишнее с кожи и перевести дыхание...

4. Устройте перекус

Даже активно худеющим нужно пополнить запас калорий после интенсивной нагрузки. Главное - правильно выбрать подходящую для ваших целей еду. Но это уже отдельный разговор.

5. Активно понаблюдайте за своим состоянием

После каждой тренировки обязательно прислушайтесь к ощущениям: тело может сигнализировать вам о полученной травме. Лучше обратить на нее внимание вовремя, чтобы не допустить осложнений. А вообще в идеале стоит завести подробный дневник тренировок и каждый раз отмечать основные показатели самочувствия.