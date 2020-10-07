Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров (2 фото)
В сети на каждом углу можно встретить фитнес-тренера, модного блогера или нутрициолога. Однако учёные выяснили, что большинство блогеров даже понятия не имеют, чем занимаются и как правильно делать упражнения. Для достижения результата стоит всё-таки обращаться к профессионалам.
В сети на каждом углу можно встретить фитнес-тренера, модного блогера или нутрициолога. Однако учёные выяснили, что большинство блогеров даже понятия не имеют, чем занимаются и как правильно делать упражнения. Для достижения результата стоит всё-таки обращаться к профессионалам.
Учёные университета Альберты (Канада) выяснили, что следование всем советам фитнес-блогеров, может нанести вред здоровью. Речь идёт о тех, кто не имеет специального образования. Следование их советам может способствовать дезинформации и нездоровому поведению, считают учёные.
Проведя исследование, выяснилось, что из 194 популярных блогеров лишь 16,4% сообщают о наличии у себя сертификата инструктора по фитнесу или персонального тренера и всего лишь 11 блогеров имеют высшее образование в области физической культуры и спорта.
Конечно, никто не запрещает следить за фитнес-блогерами, но не стоит следовать всем советам.
"В онлайн-среде многие люди изображают из себя профессионалов, которые много знают о физических упражнениях, но на самом деле не являются таковыми. Это ставит под сомнение качество содержания их контента, потому что мы не знаем, насколько полезны или опасны советы, которые они дают людям,", - сообщают учёные.
Следование советам неквалифицированных специалистов грозит проблемами со здоровьем. В первую очередь, при выборе тренера стоит обратить внимание на его образование, сертификаты и отзывы. Так же врачи заметили, что заниматься спортом нужно в первую очередь для здоровья.
"Если люди выполняют упражнения только ради внешнего вида, они могут сильно разочароваться в случае, если не достигнут своего идеала так быстро, как это обещают в популярных блогах, и в последствии они могут просто отказаться от упражнений," - заявил Элейн Ори, ведущий автор исследования.