Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров

В сети на каждом углу можно встретить фитнес-тренера, модного блогера или нутрициолога. Однако учёные выяснили, что большинство блогеров даже понятия не имеют, чем занимаются и как правильно делать упражнения. Для достижения результата стоит всё-таки обращаться к профессионалам.

Учёные университета Альберты (Канада) выяснили, что следование всем советам фитнес-блогеров, может нанести вред здоровью. Речь идёт о тех, кто не имеет специального образования. Следование их советам может способствовать дезинформации и нездоровому поведению, считают учёные. Проведя исследование, выяснилось, что из 194 популярных блогеров лишь 16,4% сообщают о наличии у себя сертификата инструктора по фитнесу или персонального тренера и всего лишь 11 блогеров имеют высшее образование в области физической культуры и спорта.