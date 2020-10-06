Горячего итальянца настолько вывела из себя авария, в которую он попал, что после потасовки он заявил, что завязывает со спортом.

Один из этапов чемпионата мира, проходящий в итальянском Лонато закончился крупным скандалом. 23-летний чемпион мира Лука Корбери попал в аварию и сошел с трассы. Эта неудача настолько вывела его из себя, что он дождался пока виновник аварии проедет еще один круг, и швырнул в него бампер от своего карта. Но, к счастью, он промахнулся.

Однако отказываться от мести чемпион не собирался. После заезда он напал на виновника аварии в закрытом парке и спровоцировал массовую драку.

En de mafkees van mijn vorige tweet ging na de race gewoon verder. Had iemand die gozer niet alvast meteen naar het politiebureau kunnen escorteren? pic.twitter.com/9INoPaby5o — Rob van Gameren (@VanGamerenF1) October 4, 2020

Из-за неприятного инцидента обоих гонщиков дисквалифицировали. Несколько позже Лук Корбери все же успокоился, принес извинения и сообщил, что с него хватит - он завершает спортивную карьеру.



Лука Корбери является чемпионом мира в категории KF3. И без гонок он не пропадет - его отец владеет автодромом в Лонато, где проходила гонка. К тому же совсем недавно сам пилот присоединился к менеджерскому составу клуба "Южная Гарда", который и организовал заезд.