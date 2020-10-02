Невероятная шайба: защитник "Спартака" забил гол через всю площадку

Но несмотря на шикарный гол Кутейкина, красно-белые все же проиграли.

В матче регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и "Спартаком" отличился защитник красно-белых Андрей Кутейкин, эффектно забросив шайбу через всю площадку.



Во втором периоде, при равном счете 2:2 Кутейкин подобрал шайбу за своими воротами, сместился к синей линии и мощным ударом отправил шайбу через всю площадку к воротам "армейцев". С такой "подачей" вратарь ЦСКА Александр Шарыченков не справился и пропустил гол.

Андрей Кутейкин забивает ИЗ СВОЕЙ ЗОНЫ!! pic.twitter.com/Y2QWz1zy1o — КХЛ (@khl) October 1, 2020

Тем не менее удача в этот день сопутствовала "армейцам" - матч завершился со счетом 5:4 в их пользу.

А что касается Кутейкина, то он давно известен своими мощными бросками и голами с дальней дистанции