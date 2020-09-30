Двух российских биатлонисток оправдали по делу о допинге

Таким образом, сборную России все же лишат серебра, завоеванного на Олимпиаде в Сочи. Зато одной из спортсменок вернут серебряную медаль, которую она заслужила без всяких нарушений в спринтерской гонке.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал двух из трех российских биатлонисток, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. CAS полностью удовлетворил ходатайства Яны Романовой и Ольги Вилухиной, и частично - ходатайство Ольги Зайцевой. Ее все же признали виновной в подмене анализа мочи и применении допинга. При этом суд отменил для нее пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Ольга Зайцева

Таким образом, сборная России все еж лишится серебряной медали, завоеванной в женской биатлонной эстафете на Олимпиаде в Сочи, где помимо Вилухиной, Романовой и Зайцевой, также выступала Екатерина Шумилова. Вилухиной вернут серебряную медаль, которую она завоевала в спринтерской гонке.

Ольга Вилухина

В 2017 году спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Играх. А их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Все обвинения российских спортсменок были основаны на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Яна Романова

Слушания по апелляциям состоялись в начале марта 2020 года. Международный олимпийский комитет предоставил девять письменных показаний Родченкова. Однако независимые британские и немецкие эксперты пришли к выводу, что подпись Родченкова под этими показаниями является низкокачественной подделкой.