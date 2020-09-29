Российская спортсменка вызвала Ольгу Бузову на поединок

Певицу, что называется, притянули за язык. Недавно она заявила, что готова выйти на ринг против любого. Жаль, но Оленька вряд ли согласится - ведь петь под фонограмму - не мешки ворочать.

Российская боксерша Ангелина Семенова в своем Instagram обратилась к певице Ольги Бузовой и вызвала ее на поединок.



"Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой!



Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни.!



Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", - написала российская спортсменка.

На предложение побоксировать уже отреагировал пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский. Он заявил, что это предложение не вызывает интереса, так как он ничего не знает о Ангелине Семеновой. И также добавил, что певица сейчас занята съемками "Ледникового периода", посвященному фигурному катанию, и обучается «безумно красивому виду спорта».

Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли идею о поединке певицы и боксерши: "Ей не выжить А идея хорошая", "Бузова явно встряла! Но иногда полезно...побоксировать!", "Эт ты хочешь её спящей увидеть?!", "Бегу за попкорном".



Но к сожалению, "боец по жизни" вряд ли согласится - ведь на ринге никакая фонограмма положение не спасет.