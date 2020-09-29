Российская спортсменка вызвала Ольгу Бузову на поединок (3 фото)
Певицу, что называется, притянули за язык. Недавно она заявила, что готова выйти на ринг против любого. Жаль, но Оленька вряд ли согласится - ведь петь под фонограмму - не мешки ворочать.
Российская боксерша Ангелина Семенова в своем Instagram обратилась к певице Ольги Бузовой и вызвала ее на поединок.
"Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой!
Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни.!
Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", - написала российская спортсменка.
"Оля Бузова! Если ты готова выйти на ринг, то я готова побоксировать с тобой!
Надеюсь, что ты не откажешься от своих слов, что готова выйти на ринг против любого и как ты сама сказала, что ты Боец по жизни.!
Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!", - написала российская спортсменка.
На предложение побоксировать уже отреагировал пиар-менеджер Бузовой Антон Богославский. Он заявил, что это предложение не вызывает интереса, так как он ничего не знает о Ангелине Семеновой. И также добавил, что певица сейчас занята съемками "Ледникового периода", посвященному фигурному катанию, и обучается «безумно красивому виду спорта».
Пользователи Сети с энтузиазмом восприняли идею о поединке певицы и боксерши: "Ей не выжить А идея хорошая", "Бузова явно встряла! Но иногда полезно...побоксировать!", "Эт ты хочешь её спящей увидеть?!", "Бегу за попкорном".
Но к сожалению, "боец по жизни" вряд ли согласится - ведь на ринге никакая фонограмма положение не спасет.
Но к сожалению, "боец по жизни" вряд ли согласится - ведь на ринге никакая фонограмма положение не спасет.