Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии

Пилоты не пострадали, но болиды уничтожили ограждение и гонку решили не возобновлять.

В воскресенье, 27 сентября, вторая гонка этапа серии "Формула-2" в Сочи была приостановлена красными флагами из-за серьезной аварии.



На шестом круге на одном из поворотом столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. Болиды врезались в барьер, серьезно его повредив. В результате болид Гиотто загорелся. К счастью, пилот успел покинуть машину до возгорания.

Оценив повреждения барьеров, руководство решило не возобновлять гонку. Таким образом победителем стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, а бронзу завоевал сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema.