Гонку "Формулы-2" в Сочи отменили из-за серьезной аварии (3 фото)
Пилоты не пострадали, но болиды уничтожили ограждение и гонку решили не возобновлять.
В воскресенье, 27 сентября, вторая гонка этапа серии "Формула-2" в Сочи была приостановлена красными флагами из-за серьезной аварии.
На шестом круге на одном из поворотом столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. Болиды врезались в барьер, серьезно его повредив. В результате болид Гиотто загорелся. К счастью, пилот успел покинуть машину до возгорания.
На шестом круге на одном из поворотом столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Айткен из Campos. Болиды врезались в барьер, серьезно его повредив. В результате болид Гиотто загорелся. К счастью, пилот успел покинуть машину до возгорания.
F2 de büyük kaza ve kırmızı bayrak.???? Ghiotto ve Aitken arasında büyük bir kaza meydana geliyor. #F2 #FIAF2 #RussianGP @F2Turkiye @F1tutkumuz @F1Krampon pic.twitter.com/iTcAi9txOa— Mick Schumacher Türkiye???????? (@MickSumiTr) September 27, 2020
Оценив повреждения барьеров, руководство решило не возобновлять гонку. Таким образом победителем стал китаец Чжоу Гуаньюй из UNI-Virtuosi, второе место занял россиянин Никита Мазепин из Hitech GP, а бронзу завоевал сын легендарного Михаэля Шумахера Мик Шумахер из команды Prema.
Источник: imag.one