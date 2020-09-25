В бою сошлись два самых крупных хоккеиста КХЛ. При таких габаритах и весе схватка обычно длится не долго. Что собственно, и продемонстрировал белорус Олег Евенко, сразив противника одним увесистым ударом.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским "Салаватом Юлаевым" и челябинским "Трактором" произошла впечатляющая драка.



В середине второго периода, при счете 2:0 в пользу уфимцев, на льду завязалась драка между двумя самыми габаритными игроками КХЛ. Защитник "Трактора" Олег Евенко (рост - 201 см, вес - 105 кг) и игрок обороны "Салавата" Алексей Семенов (рост - 198 см, вес -113 кг), заранее договорились о выяснении отношений, сбросили перчатки и начали сближаться. Драка приковала внимание обеих команд, но длилась недолго, хотя и зрелищно.



Олег Евенко первым и единственным ударом в челюсть опрокинул на лед великана Алексея Семенова. В итоге обоих игроков судьи "наградили" пятиминутным штрафом.

И хотя свой персональный бой Алексей Семенов проиграл - командное сражение было выиграно. "Салават Юлаев" победил со счетом 3:0.