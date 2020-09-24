Директор направления MMA в России объяснил феномен Федора Емельяненко

По его словам, важнейшим качеством, позволившим Федору стать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, является трудолюбие и упорство.

Вчера, 23 сентября, директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов дал большое интервью телеканалу Russia Today, в ходе которого рассказал о качествах Федора Емельяненко, позволивших ему стать сильнейшим бойцом в истории смешанных единоборств. По его словам, важнейшим среди этих качеств было трудолюбие и упорство.



"В то время их (Фёдора Емельяненко, Александра Емеляненко и Сергея Харитонова. — RT) технический арсенал позволял выступать на высочайшем уровне. Тот же Фёдор был универсалом — владел навыками как в стойке, так и в партере. Кроме того, он пахарь. Поэтому ему удалось добиться таких успехов.



Кроме того, он выступал в Японии, а там были немного другие условия, касаемо всевозможных допинг-контролей и других вещей. Это не умаляет его заслуг. Но если посмотреть, подготовка современных бойцов и Емельяненко — это небо и земля," — поделился Сулейманов.

Нарезка ярких моментов боев с участие Федора Емельяненко

А вот мнение близкого друга Конора Макгрегора, ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова