Рекорд летчики посвятили 11-летию авиационного спортивного клуба "Первый полет".

Российская пилотажная группа "Первый полет" выполнила подряд 11 петель Нестерова на трех Як-52 и установила мировой рекорд для самолетов своего класса.



Такое количество фигур высшего пилотажа было выбрано неспроста - они были выполнены в честь 11-летия авиационного спортивного клуба.

Рекорд был установлен 19 сентября на аэродроме Большое Грызлово. Три двухместных учебно-тренировочных спортивных самолёта Як-52 под управлением пилотов Константина Боровика, Олега Шполянского и Антона Беркутова безостановочно выполнили сразу 11 элементов высшего пилотажа, между которыми не было перерыва - из "мертвой петли" в "мертвую петлю" самолеты переходили безостановочно.