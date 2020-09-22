Альпака ворвалась на поле и сорвала футбольный матч

Пушистый нарушитель весело погонял по полю и даже испугал одного из футболистов. Матч пришлось приостановить, но в итоге одна из команд забила сразу два гола. По мнению президента клуба, именно альпака принесла его команде удачу.

В Англии во время матча между любительскими футбольными командами Carlton Athletic и Ilkley Town на поле выбежала альпака.



Игру пришлось приостановить на 20 минут, чтобы выпроводить с поля игривого нарушителя, который гонял по полю и даже едва не "забодал" одного из футболистов. К счастью, от столкновения с парнокопытным футболист успел увернуться.

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "Икли Таун". По мнению президента "Икли", Оскар (так зовут альпака) появился на поле на удачу. Ведь именно после его появления команда забила два мяча. Теперь в клубе хотят завести своего маскота-альпака.



"Попробуем связаться с ближайшими фермами", - заявил президент клуба.