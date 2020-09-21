Горячие южноамериканские спортсмены накинулись на арбитра, и его пришлось защищать. Страшно подумать, какие там фанаты...

Матч бразильской серии С между ФК "Манаус" и "Трези" закончился со счетом 1:1, но запомниться он не упорным противостоянием двух команд, а появлением местного ОМОНа прямо на поле.



На седьмой добавленной минуте футболисты "Трези" сравняли счет. После этого спортсмены из "Манауса" побежали с претензиями к боковому арбитру - разговор между ними получился чрезвычайно эмоциональным. Тогда в ситуацию вмешался главный судья, который начал расталкивать недовольных футболистов. Одному из запасных показали красную карточку "за разговоры". Конфликт явно накалялся, и тогда на поле вышли экипированные полицейские.

Они встали живой стеной между футболистами и арбитрами, после чего один из запасных игроков "Манауса" несколько раз ударил по щиту полицейского, за что получил удар дубинкой. Однако это не успокоило горячих бразильских футболистов, и полицейским пришлось пустить в ход баллончики со слезоточивым газом.

В итоге матч пришлось завершить