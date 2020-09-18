Одна команда решила, что не будет сближаться с соперниками, чтобы не заразиться коронавирусом. Говорят, игра больше напоминала цирк, а не футбол.

Футболисты немецкой любительской команды "Рипдорф-Мольцен II" во время игры с "Холденштедт" решили придерживаться правил социального дистанцирования и в итоге не забили ни одного, но пропустили 37 мячей.



Как отметил президент "Рипдорфа" Патрик Ристоу, в предыдущей игре участники команды противника контактировали с зараженным COVID-19 футболистом, поэтому его спортсменам пришлось придерживаться мер предосторожности.

Руководство клуба несколько раз пыталось перенести матч, но им не разрешили. И более того, пригрозили штрафом, если игроки не выйдут на поле.



Наверное, футболисты и руководство клуба уже пожалели о своем решении выйти на поле и, наверное, им все-таки стоило заплатить штраф. Ведь по словам болельщиков, происходящее на поле трудно было назвать футболом, скорее, это походило на цирк.