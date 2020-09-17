Редчайший нокаут ап-киком попал на видео

Боец UFC победил в практически безнадежной ситуации.

В Сети появилось видео редчайшего нокаута ногой из положения лежа. Бой между американцами Нико Прайсом и Джеймсом Виком закончился в первом же раунде. Причем так, как никто не ожидал.



После прессинга Вика Прайс находился в затруднительном положении на канвасе. Вик наносил тяжелые удары в голову соперника, и казалось, исход боя предрешен. Однако Джеймс Вик совершил ошибку, которой и воспользовался его оппонент. Встав, чтобы улучшить свою и без того доминирующую позицию, Вик получил заряженный удар ногой в челюсть, отчего потерял сознание и повалился на канвас.

На счету 30-летнего Прайса 14 побед и 3 поражения. У 32-летнего Вика — 13 побед и 5 поражений. Он проиграл в четвертый раз подряд. До поражения нокаутом от Джастина Гэтжи в августе 2018 года рекорд Вика в UFC составлял 9 побед, 1 поражение.