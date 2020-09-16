Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим в мире бойцом

Президент США заявил это в преддверии боя между россиянином и американцем.

В конце октября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретится в поединке с американцем Джастином Гэтжи за титул чемпиона UFС в легком весе. В связи с этим событием президент Дональд Трамп заявил, что Нурмагомедов является сильнейшим в мире бойцом MMA.

"Гэтжи предстоит грандиозный поединок против бойца номер один в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий). Джастин сказал, что нокаутирует его. Бой будет прямо перед президентскими выборами, но мы собираемся посмотреть его. Я буду смотреть. Это будет невероятный поединок." - заявил Трамп.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. Свой чемпионский пояс российский боец будет защищать 24 октября на турнире UFC.