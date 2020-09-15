Французская футболистка в полете нокаутировала соперницу

За столь зубодробительный фол она незамедлительно получила красную карточку.

Матч чемпионата Франции между "Лионом" и "Реймсом" закончился скандалом из-за грубого нарушений правил защитницей "Лиона".

В рамках второго тура национального чемпионата Франции женская команда "Реймса" принимала на своем поле "Лион". Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. В конце матча, выступающая за гостей Сальма Баша в прыжке ногами влетела в лицо нападающей "Реймса" Мелиссе Эррере.

Сальма Баша незамедлительно получила красную карточку за грубую игру, и ее удалили с поля. А нападающую прошлось госпитализировать.