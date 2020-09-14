Пожалуй, это самый курьезный промах в этом году.

На чемпионате Бельгии во время матча между «Мехелен» и «Остенде» случился самый невероятный промах в ворота.



На 67-ой минуте встречи полузащитник "Мехелена" Астер Вранкс оказался абсолютно один перед воротами с мячом. Но открыть счет ему не посчастливилось. Находясь в метре от ворот, он наступил на мяч и повалился на землю.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! ????#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

Ошибка Вранкса стоила его команде дорого. Во втором тайме защитник «Остенде» Джек Хендри забил гол и принес своей команде гостевую победу.

Что касается курьезной неудачи, то сам Вранкс говорит, что ему очень жаль, но убиваться по этому поводу он не будет.



Тем временем видео с голевым моментом, опубликованное в твиттере Eleven Sports (NL), уже собрало более 2 миллионов просмотров.