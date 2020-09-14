Это фиаско: бельгийский футболист не смог забить мяч с метра в пустые ворота (3 фото)

Пожалуй, это самый курьезный промах в этом году.

Это фиаско: бельгийский футболист не смог забить мяч с метра в пустые ворота

На чемпионате Бельгии во время матча между «Мехелен» и «Остенде» случился самый невероятный промах в ворота.

На 67-ой минуте встречи полузащитник "Мехелена" Астер Вранкс оказался абсолютно один перед воротами с мячом. Но открыть счет ему не посчастливилось. Находясь в метре от ворот, он наступил на мяч и повалился на землю.

Ошибка Вранкса стоила его команде дорого. Во втором тайме защитник «Остенде» Джек Хендри забил гол и принес своей команде гостевую победу.
Это фиаско: бельгийский футболист не смог забить мяч с метра в пустые ворота
Источник: xsport.ua

Что касается курьезной неудачи, то сам Вранкс говорит, что ему очень жаль, но убиваться по этому поводу он не будет.

Тем временем видео с голевым моментом, опубликованное в твиттере Eleven Sports (NL), уже собрало более 2 миллионов просмотров.