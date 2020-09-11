Бывший тренер сборной назвал Кокорина одним из лучших футболистов России (3 фото)

Видимо, неспроста итальянский ФК "Рома" интересуется скандально известным спортсменом.

Бывший тренер сборной назвал Кокорина одним из лучших футболистов России
Источник: www.sovsport.ru

Во вторник спортивные издания писали, что нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным интересуется итальянский клуб "Рома". И даже назвали сумму, которую итальянцы готовы заплатить за российского игрока - 6 миллионов евро.
Бывший тренер сборной назвал Кокорина одним из лучших футболистов России
Источник: storage.myseldon.com

После выхода из тюрьмы Кокорин некоторое время тренировался с питерским "Зенитом", а затем присоединился к "Сочи", за которых сыграл 10 матчей и забил 7 голов. Собственно, после такого триумфального возвращения из мест не столь отдаленных, руководство "Спартака" и предложило форварду подписать контракт на три года.

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за "Спартак" из-за травмы. И первые 6 туров текущего сезона красно-белые были вынуждены обходится без своего главного приобретения.
Бывший тренер сборной назвал Кокорина одним из лучших футболистов России
Источник: phototass1.cdnvideo.ru

На сообщение о том, сможет ли перейти Кокорин в итальянский клуб отреагировал бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.

"Да, он может играть в Италии. У Кокорина есть все качества для этого. Если физически ты подготовлен хорошо, то можешь играть в любой лиге мира. Он очень хороший игрок. Он один из сильнейших футболистов России," - поделился своим мнением Фабио Капелло.

Кокорин в свою очередь тоже отреагировал на информацию о том, что им интересуется итальянская "Рома". Он заявил, что даже не хочет комментировать это. Значит ли это, что Кокорин остается дома?