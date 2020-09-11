Видимо, неспроста итальянский ФК "Рома" интересуется скандально известным спортсменом.

Во вторник спортивные издания писали, что нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным интересуется итальянский клуб "Рома". И даже назвали сумму, которую итальянцы готовы заплатить за российского игрока - 6 миллионов евро.

После выхода из тюрьмы Кокорин некоторое время тренировался с питерским "Зенитом", а затем присоединился к "Сочи", за которых сыграл 10 матчей и забил 7 голов. Собственно, после такого триумфального возвращения из мест не столь отдаленных, руководство "Спартака" и предложило форварду подписать контракт на три года.



Кокорин пока не сыграл ни одного матча за "Спартак" из-за травмы. И первые 6 туров текущего сезона красно-белые были вынуждены обходится без своего главного приобретения.

На сообщение о том, сможет ли перейти Кокорин в итальянский клуб отреагировал бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло.



"Да, он может играть в Италии. У Кокорина есть все качества для этого. Если физически ты подготовлен хорошо, то можешь играть в любой лиге мира. Он очень хороший игрок. Он один из сильнейших футболистов России," - поделился своим мнением Фабио Капелло.



Кокорин в свою очередь тоже отреагировал на информацию о том, что им интересуется итальянская "Рома". Он заявил, что даже не хочет комментировать это. Значит ли это, что Кокорин остается дома?