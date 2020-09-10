Нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал автором виртуозного победного гола и был признан звездой матча.

Российский нападающий Никита Кучеров, играющий за "Тампа-Бэй Лайтнинг", стал автором решающего гола за 9 секунд до сирены во втором матче финала плей-офф против "Нью-Йорк Айлендерс".



Видео "невероятного" гола появилось на официальной страничке команды в Twitter.

Российскому форварду удалось отличиться за 9 секунд до окончания матча, когда в победу "Тампы" уже никто не верил. Однако благодаря великолепному мастерству и воле к победе Кучеров забил решающий гол и был признан звездой матча, который закончился со счетом 2:1.



"Кучеров — мужик, готов пересматривать этот момент снова и снова", "Надеюсь, что Кучеров заберет трофей домой", - пишут восхищенные болельщики.

"Меньшинство сыграло сегодня невероятно. Гол Кучерова - это круто. Игра Василевского - важно. Но так долго отыграть в меньшинстве и не пропустить... Эти ребята позволили нам дотянуть до последней минуты. И в концовке мы были вознаграждены за усилия", - похвалил игру россиян главный тренер клуба НХЛ "Тампа Бэй" Джон Купер.