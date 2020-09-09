Тайсон показал видео тренировки и восхитил фанатов

"Железный Майк" готовится принять участие в нескольких благотворительных турнирах. Но главный поединок его ждет с Роем Джонсом-младшим, который, кстати, уже успел застраховать свои уши. Но судя по видео, Джонс его явно недооценивает - Тайсон в прекрасной форме и грязные приемчики ему вряд ли понадобятся.

Легендарный боксер Майк Тайсон опубликовал в своем Instagram видео тренировки и восхитил подписчиков. Спортсмен показал, как на высокой скорости отрабатывает удары в паре с тренером.



"Король вернулся", - написал пользователь tof_asadov.



"Лучший после Мухамеда Али", - отметил пользователь с ником we4entrepreneur.

Напомним, в конце аперля 54-летний боксер рассказал, что собирается принять участие в нескольких благотворительных турнирах. И приступил к усиленным тренировкам. 28 ноября должен состоятся выстовычный поединок между двумя легендами бокса - Тайсоном и Джонсом-младшим.

Тайсон не выходил на ринг с 2005 года. За свою карьеру "Железный Майк" провел 58 поединков на профессиональном ринге и одержал 50 побед, 44 из которых нокаутом.