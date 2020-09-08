Ни одна футболистка из лучшего женского клуба Европы не смогла попасть в ворота. Надо ли говорить, почему это видео стало вирусным и породило множество шуток?

В Сети появился ролик, который мгновенно стал вирусным - лучшая женская команда Франции и Европы тренируется перед матчем. И все бы ничего, если бы девушки упорно стараясь, раз за разом не попадали по воротам. В упор.



В ролике видно, как девушки отрабатывают удар по воротам после паса. Удар нужно было сделать в одно касание, но ни одна спортсменка не попала по воротам. Мяч летел куда угодно, но не туда, куда нужно.

Зачем их соперникам вообще нужен вратарь, спрашивают пользователи Сети

Самое интересное, что женская команда "Лиона" уже 5-ый раз подряд становится победителем женской Лиги Чемпионов и 13-ый раз подряд завоевывает титул чемпиона Франции.



Однако фанаты футбола, мимо которых не могло проскользнуть это видео, ужасаются при одной мысли об остальных, менее титулованных, женских командах Европы.