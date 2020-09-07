Двухлетний сын Овечкина восхитил фанатов хоккейным трюком

Малыша уже называют русским Гретцки. А что будет дальше?

Этим летом Александр Овечкин не смог порадовать своих фанатов в плей-офф НХЛ - "Вашингтон" выбыл из борьбы за Кубок Стенли уже после первого раунда. Зато его двухлетний сын не перестает удивлять подписчиков все новыми хоккейными трюками.

Если судить по роликам, которые публикует в своем "Инстаграме" жена Овечкина, 2-летний Сережа с клюшкой не расстается. На прошлой неделе ребенок, едва научившийся ходить, уже освоил свой первый трюк с шайбой, чем привел многих фанатов хоккея в восторг.

"Браво, Овечкин-младший! Браво", - отреагировал официальный "твиттер" НХЛ

Собственно, восхитились не только в НХЛ. Комментаторы из Америки пророчат юному хоккеисту еще более звездную карьеру, чем у отца.



"Удивительно. Папа хорошо учит его. Я все еще не могу сделать этот трюк также хорошо", - написал один пользователей.



"Он может попасть в состав «Детройт Ред Уингз» в следующем сезоне", - пошутил Matthew dello stritto.



Другие уверены, что если Овечкину-старшему не удастся побить рекорд Уэйна Гретцки (802 забитых шайбы), то это наверняка сделает его сын.



"Если Овечкин не побьет рекорд Гретцки, Овечкин-младший сделает это", - уверен LungsSoMuddyX.

И скорее всего, так и будет. К штурму ворот Овечкин-младший готовится серьезно