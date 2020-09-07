Двухлетний сын Овечкина восхитил фанатов хоккейным трюком (4 фото)
Малыша уже называют русским Гретцки. А что будет дальше?
Этим летом Александр Овечкин не смог порадовать своих фанатов в плей-офф НХЛ - "Вашингтон" выбыл из борьбы за Кубок Стенли уже после первого раунда. Зато его двухлетний сын не перестает удивлять подписчиков все новыми хоккейными трюками.
Если судить по роликам, которые публикует в своем "Инстаграме" жена Овечкина, 2-летний Сережа с клюшкой не расстается. На прошлой неделе ребенок, едва научившийся ходить, уже освоил свой первый трюк с шайбой, чем привел многих фанатов хоккея в восторг.
"Браво, Овечкин-младший! Браво", - отреагировал официальный "твиттер" НХЛ
Bravo, Ovi. Jr! Bravo. ???? #MyPlayoffsMoment— NHL (@NHL) September 3, 2020
(???? IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/VU8pulglmM
Собственно, восхитились не только в НХЛ. Комментаторы из Америки пророчат юному хоккеисту еще более звездную карьеру, чем у отца.
"Удивительно. Папа хорошо учит его. Я все еще не могу сделать этот трюк также хорошо", - написал один пользователей.
"Он может попасть в состав «Детройт Ред Уингз» в следующем сезоне", - пошутил Matthew dello stritto.
Другие уверены, что если Овечкину-старшему не удастся побить рекорд Уэйна Гретцки (802 забитых шайбы), то это наверняка сделает его сын.
"Если Овечкин не побьет рекорд Гретцки, Овечкин-младший сделает это", - уверен LungsSoMuddyX.
"Удивительно. Папа хорошо учит его. Я все еще не могу сделать этот трюк также хорошо", - написал один пользователей.
"Он может попасть в состав «Детройт Ред Уингз» в следующем сезоне", - пошутил Matthew dello stritto.
Другие уверены, что если Овечкину-старшему не удастся побить рекорд Уэйна Гретцки (802 забитых шайбы), то это наверняка сделает его сын.
"Если Овечкин не побьет рекорд Гретцки, Овечкин-младший сделает это", - уверен LungsSoMuddyX.
И скорее всего, так и будет. К штурму ворот Овечкин-младший готовится серьезно