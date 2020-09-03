Бразилец из сборной России отдал свою обувь босой пенсионерке

Ари не смог проехать мимо и совершил добрый поступок. Правда, не совсем понятно, нуждалась ли бабушка в обуви.

Нападающий "Краснодара" и сборной России Арикленес да Силва Феррейра отдал на улице босоногой старушке свои сланцы. Пожилая женщина шла по тротуару, когда футболист из своей машины заметил, что она идет без обуви. Ари остановил автомобиль и совершил широкий жест, из которого, надо отдать ему должное, не стал делать шоу.



Все закончилось буквально за несколько секунд. Жена Ари, которая также находилась в автомобиле, едва успела заснять происходящие для своего Instagram.

"Безгранично доброе сердце моего мужа. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь", - написала в своем "Инстаграме" супруга спортсмена.