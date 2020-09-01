"Хитрый" тактический ход обернулся полным провалом. Зато боец показал замечательное актерское мастерство. А вот свои боевые навыки показать не успел...

Бой между молдаванином Ионом Куцелабой и россиянином Магомедом Анкалаевым должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Вирджиния). Но не стал. Поединок закончился в первом же раунде. Бой был остановлен, а победу "нокаутом" присудили российскому бойцу.



Поединок начался бодро, оба бойца были заряжены, а зрители предвкушали захватывающий и динамичный поединок. Таковым он и был, правда, на протяжении всего 38 секунд. По прошествии которых абсолютно все были жестоко разочарованы, кроме разве что Анкалаева - ведь это была самая легкая победа в его карьере.

Ион с первых же секунд обозначил работу первым номером и отметился несколькими ударами ногой - лоу-киком и хай-киком (точнее, его попыткой). Продолжив прессинг, молдаванин пропустил правый в голову, после которого его качнуло. Анкалаев понял, что хорошо попал и бросился в атаку. Россиянин выкинул еще несколько ударов ногой, затем пробил двойку, и в динамике казалось, что Ион слишком много пропускает - он "поплыл" и еле держится на ногах .



В итоге рефери решил остановить схватку, присудив победу техническим нокаутом россиянину.

Однако каково было удивление зрителей и рефери, когда Ион Куцелаба стал яростно протестовать против решения судьи, выглядя так, будто не пропускал тяжелых ударов всего несколько секунд назад. Ион начал объяснять, что состояние грогги он имитировал специально, чтобы заставить россиянина забыть о защите и броситься в атаку. Так, по его словам, он хотел нокаутировать Магомеда.



Однако атлетическая комиссия отказалась менять результаты боя даже после повторов записи поединка, в которых видно, что "чистых" ударов Ион не пропускал. Тем не менее определить сильнейшего в этой паре еще предстоит. Обе стороны уже договорились о проведении реванша.