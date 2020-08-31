Не так давно Роман Широков во время любительского матча серьезно избил молодого арбитра. Экс-судья РПЛ вызвал драчливого спортсмена на поединок, чтобы проучить его. Однако любители футбола уверены, что Широков вызов не примет или сделает вид, что его не было.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов вызвал экс-командира сборной России по футболу Романа Широкова на бой по правилам MMA. Видео с обращением Широкова опубликовал на своем YouTube-канале футбольный блогер Михаил Борзыкин.

Вызвать на "дуэль" полузащитника Федотов решился после скандального нападения Широкова на арбитра Никиту Данченкова во время любительского матча.



Роману Широкову не понравилось судейство молодого арбитра настолько, что он ударом кулака отправил того на землю, а затем несколько раз пнул лежачего судью ногой по голове. В итоге Данченков получил закрытую черепно-мозговую травму, рассечение брови и сотрясение мозга.

"Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр премьер-лиги. И сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Поэтому Роман, я тебя вызываю со всеми причандалами, с секундантами. Я сниму ринг, вызову врачей, потому что я постараюсь, чтобы ты на своих ногах оттуда не ушел. Если ты такой крутой, ты должен принять мой вызов", - сказал в своем обращении Федотов.

Роман Широков

Однако болельщики уверены, что Широков может бить только исподтишка, и вряд ли выйдет на честный поединок. Будет очень жаль, если они правы.