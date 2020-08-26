Мотогонщик спрыгнул с байка на скорости 230км/ч

У мотоцикла отказали тормоза, и пилот принял единственно верное решение, чтобы не разделить участь байка, который был полностью разрушен.

Пресс-служба MotoGP опубликовала на официальность страничке Instagram видео аварии с участием пилота "Ямахи" Маверика Виньялеса на Гран-при Штирии. Из-за отказавших тормозов мотогонщику пришлось выпрыгивать с мотоцикла на скорости 230 км/ч.

"В одном из поворотов мои тормоза попросту взорвались, я ничего не мог сделать. Раньше у меня в карьере никогда ничего не происходило в таком роде", - прокомментировал гонщик после инцидента.



И не смотря на то, что у Виньялеса не было "практики" в подобных случаях, он принял единственное верное решение - спрыгнул с мотоцикла пока не стало слишком поздно.



Пилот прокатился по асфальту с десяток метров, а потом самостоятельно встал, недовольно развел руками, осмотрел костюм на наличие повреждений и отправился на пит-стоп. К счастью, мотогонщик отделался лишь досадой из-за пропущенной гонки.

Что касается байка, то ему повезло значительно меньше - мотоцикл врезался в ограждение и загорелся. Техникам спасти его не удалось...