Представители сильного пола просто не смогли пройти мимо и не влюбиться в эту сильную и независимую женщину.

Пользователи известного сайта Reddit были поражены видеороликом, в котором пауэрлифтерша Джессика Бьюттнер выполняет становую тягу. Эка невидаль, говорили многие пользователи. Пока не увидели видео, где девушка 20 раз подняла штангу, вес которой в несколько раз превосходит массу крупного мужчины.

Девушка рассказала, что в 11 ей поставили диагноз "диабет первого типа" и тогда она решила заняться спортом. Начинала как и многие девочки с легкой атлетики - занималась прыжками с шестом. Однако травма лодыжки поставила крест на ее легкоатлетической карьере. Тогда Джессика открыла для себя не совсем типичный для девушек вид спорта - тяжелую атлетику. И как ни странно, влюбилась в него. Настолько, что несколько раз брала первые места по пауэрлифтингу, причем не только в масштабах Канады.



Джессика ведет страничку в Instagram, где делится своими успехами в спорте. Именно отсюда пользователи Сети и вытащили видео, восхитившее всех.

В этом видео Джессика выполняет становую тягу с весом 225 килограммов. Но привлек внимание пользователей не этот ролик, хотя он тоже впечатляет

Славу в Сети получили другие кадры, в которых девушка выполняет то же упражнение, но с более скромным весом - 183,7 килограммов. Правда, здесь Джессика делает сразу 20 повторов!

В Сети любят обсуждать сильных женщин и видео Джессики набрало огромное количество комментариев от восхищенных ее спортивными успехами (и красотой) мужчин, большинство из которых писали что-то вроде этого:



"Увидел, что 183 килограмма… Достойно уважения. Увидел, что 20 повторов… Чёрт возьми.",



"Проклятье, я гордился собой, когда сделал три подхода по три повтора с таким весом. 20 повторов — это впечатляюще."



"Я бы легко смог сделать это! Нет, погоди, я не смог бы… Что за монстр."

Джессика в курсе своей популярности на "первой страничке интернета". В Instagrame девушка сообщила, что довольна реакцией пользователей Reddit. А затем зачем-то рассказала, насколько в Канаде строгие правила с тестами на наркотики. У спортсменов анализы на запрещенные вещества там берут каждый день.