Мужчины в шоке: девушка сделала 20 повторов становой тяги с весом 184 килограмма (6 фото)
Представители сильного пола просто не смогли пройти мимо и не влюбиться в эту сильную и независимую женщину.
Пользователи известного сайта Reddit были поражены видеороликом, в котором пауэрлифтерша Джессика Бьюттнер выполняет становую тягу. Эка невидаль, говорили многие пользователи. Пока не увидели видео, где девушка 20 раз подняла штангу, вес которой в несколько раз превосходит массу крупного мужчины.
Девушка рассказала, что в 11 ей поставили диагноз "диабет первого типа" и тогда она решила заняться спортом. Начинала как и многие девочки с легкой атлетики - занималась прыжками с шестом. Однако травма лодыжки поставила крест на ее легкоатлетической карьере. Тогда Джессика открыла для себя не совсем типичный для девушек вид спорта - тяжелую атлетику. И как ни странно, влюбилась в него. Настолько, что несколько раз брала первые места по пауэрлифтингу, причем не только в масштабах Канады.
Джессика ведет страничку в Instagram, где делится своими успехами в спорте. Именно отсюда пользователи Сети и вытащили видео, восхитившее всех.
Джессика ведет страничку в Instagram, где делится своими успехами в спорте. Именно отсюда пользователи Сети и вытащили видео, восхитившее всех.
В этом видео Джессика выполняет становую тягу с весом 225 килограммов. Но привлек внимание пользователей не этот ролик, хотя он тоже впечатляет
Славу в Сети получили другие кадры, в которых девушка выполняет то же упражнение, но с более скромным весом - 183,7 килограммов. Правда, здесь Джессика делает сразу 20 повторов!
В Сети любят обсуждать сильных женщин и видео Джессики набрало огромное количество комментариев от восхищенных ее спортивными успехами (и красотой) мужчин, большинство из которых писали что-то вроде этого:
"Увидел, что 183 килограмма… Достойно уважения. Увидел, что 20 повторов… Чёрт возьми.",
"Проклятье, я гордился собой, когда сделал три подхода по три повтора с таким весом. 20 повторов — это впечатляюще."
"Я бы легко смог сделать это! Нет, погоди, я не смог бы… Что за монстр."
"Увидел, что 183 килограмма… Достойно уважения. Увидел, что 20 повторов… Чёрт возьми.",
"Проклятье, я гордился собой, когда сделал три подхода по три повтора с таким весом. 20 повторов — это впечатляюще."
"Я бы легко смог сделать это! Нет, погоди, я не смог бы… Что за монстр."
Джессика в курсе своей популярности на "первой страничке интернета". В Instagrame девушка сообщила, что довольна реакцией пользователей Reddit. А затем зачем-то рассказала, насколько в Канаде строгие правила с тестами на наркотики. У спортсменов анализы на запрещенные вещества там берут каждый день.