Вы только посмотрите на этот чемпионский апперкот!

Российский боксер Александр Поветкин в ночь с субботы на воскресенье нокаутировал в Брентвуде (Великобритания) британца Диллиана Уайта, забрав себе звание временного чемпиона по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Помимо этого "Русский витязь" завоевал "бриллиантовый" пояс WBC и стал обязательным претендентом на титульный бой за звание чемпиона мира WBC.

Надо сказать, что Поветкин был отнюдь не фаворитом встречи. Большинство фанатов бокса заочно отдавали победу Уайту. И британец был к ней близок. На протяжении четырех раундов Уайт вел по очкам, да и выглядел посвежее Поветкина, в четвертом раунде даже отправив "Витязя" в нокдаун. Однако в пятом раунде произошло то, чего никто уже не ожидал. Тяжеленным, техничным левым апперкотом, претендующим на звание лучшего удара года, Поветкин отправил Уайта в глухой нокаут.

Never saw it coming. Alexander Povetkin set up and landed the dreaded knockout punch that has you saying “Did any one get the license plates of that Mack Truck?” pic.twitter.com/GnvEEWa65P — Jose Reyes (@Reyesboxing) August 23, 2020

Чемпионским поясом WBC владеет британец Тайсон Фьюри, который вскоре проведет поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.



Поветкину 2 сентября исполняется 41 год, на профессиональном ринге российский спортсмен провел 39 боев, 36 из которых выиграл (25 нокаутом), один провел вничью и два боя проиграл. А на счету 32-летнего британского боксера теперь 29 боев, среди которых 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.