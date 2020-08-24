Лучший удар в карьере: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира WBC (4 фото)

Вы только посмотрите на этот чемпионский апперкот!

Лучший удар в карьере: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира WBC

Российский боксер Александр Поветкин в ночь с субботы на воскресенье нокаутировал в Брентвуде (Великобритания) британца Диллиана Уайта, забрав себе звание временного чемпиона по боксу в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Помимо этого "Русский витязь" завоевал "бриллиантовый" пояс WBC и стал обязательным претендентом на титульный бой за звание чемпиона мира WBC.
Лучший удар в карьере: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира WBC
Источник: www.thesun.co.uk

Надо сказать, что Поветкин был отнюдь не фаворитом встречи. Большинство фанатов бокса заочно отдавали победу Уайту. И британец был к ней близок. На протяжении четырех раундов Уайт вел по очкам, да и выглядел посвежее Поветкина, в четвертом раунде даже отправив "Витязя" в нокдаун. Однако в пятом раунде произошло то, чего никто уже не ожидал. Тяжеленным, техничным левым апперкотом, претендующим на звание лучшего удара года, Поветкин отправил Уайта в глухой нокаут.

Чемпионским поясом WBC владеет британец Тайсон Фьюри, который вскоре проведет поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Поветкину 2 сентября исполняется 41 год, на профессиональном ринге российский спортсмен провел 39 боев, 36 из которых выиграл (25 нокаутом), один провел вничью и два боя проиграл. А на счету 32-летнего британского боксера теперь 29 боев, среди которых 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.
Лучший удар в карьере: Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом мира WBC
Источник: expresstyle-shop.ru