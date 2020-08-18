"Самая страшная авария" в мотогонках попала на видео

Скорость мотоциклов составляла около 320 км/ч - и они буквально разлетелись на винтики. Что касается самих спортсменов, то им очень повезло - они отделались ушибами.

На этапе Гран-при Австрии французский и итальянский мотогонщики попали в страшную аварию. Ролик с инцидентом, запечатленным с разных ракурсов, появился в официальном Twitter-аккаунте MotoGP.

«Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — написано в описании ролика

One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! ????



Watch the Turn 3 accident from all angles! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/L2GLToviFi — MotoGP™???? (@MotoGP) August 17, 2020

В ролике видно, как один мотогонщик не смог войти в поворот, вылетел из мотоцикла, зацепив другого спортсмена, который также не удержался в седле и кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки отскочили в сторону и, кувыркаясь на огромной скорости, буквально развалились на части в воздухе.



Сообщается, что скорость гонщиков на повороте составляла 200 миль в час (320 км/ч). Мотоциклы оказались полностью уничтожены, однако сами гонщики, к счастью, избежали серьезных травм.