"Самая страшная авария" в мотогонках попала на видео (2 фото)
Скорость мотоциклов составляла около 320 км/ч - и они буквально разлетелись на винтики. Что касается самих спортсменов, то им очень повезло - они отделались ушибами.
На этапе Гран-при Австрии французский и итальянский мотогонщики попали в страшную аварию. Ролик с инцидентом, запечатленным с разных ракурсов, появился в официальном Twitter-аккаунте MotoGP.
«Одна из самых страшных аварий, которые вы могли видеть», — написано в описании ролика
One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! ????— MotoGP™???? (@MotoGP) August 17, 2020
Watch the Turn 3 accident from all angles! ????#AustrianGP ???????? pic.twitter.com/L2GLToviFi
В ролике видно, как один мотогонщик не смог войти в поворот, вылетел из мотоцикла, зацепив другого спортсмена, который также не удержался в седле и кубарем покатился по земле вдоль трассы. Байки отскочили в сторону и, кувыркаясь на огромной скорости, буквально развалились на части в воздухе.
Сообщается, что скорость гонщиков на повороте составляла 200 миль в час (320 км/ч). Мотоциклы оказались полностью уничтожены, однако сами гонщики, к счастью, избежали серьезных травм.
Сообщается, что скорость гонщиков на повороте составляла 200 миль в час (320 км/ч). Мотоциклы оказались полностью уничтожены, однако сами гонщики, к счастью, избежали серьезных травм.