Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой

Прошлый рекорд принадлежал американцу.

Житель Томска Виталий Вивчар 76 раз отжал под водой 50-килограммовую штангу и попал в Книгу рекордов Гиннеса, побив прошлогодний рекорд американца Грега Уиттстока, который смог отжать штангу 62 раза.



Виталий Вивчар выполнял упражнение, задержав дыхание, под водой Лебяжьего озера в поселке с говорящим названием Победа. За спортсменом следили медики, специалисты и независимый наблюдатель.

После заполнения всех необходимых документов доказательства отправят в редакцию Книги рекордов Гиннеса.

Виталий Вивчар - чемпион России и Евразии по русскому жиму и многократный победитель региональных соревнований. Одно из его достижений уже зафиксировано в Книге рекордов России - Вивчар 1006 раз за час поднял 55-килограммовую штангу.