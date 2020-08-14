Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой (2 фото)

Прошлый рекорд принадлежал американцу.

Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой

Житель Томска Виталий Вивчар 76 раз отжал под водой 50-килограммовую штангу и попал в Книгу рекордов Гиннеса, побив прошлогодний рекорд американца Грега Уиттстока, который смог отжать штангу 62 раза.

Виталий Вивчар выполнял упражнение, задержав дыхание, под водой Лебяжьего озера в поселке с говорящим названием Победа. За спортсменом следили медики, специалисты и независимый наблюдатель.

После заполнения всех необходимых документов доказательства отправят в редакцию Книги рекордов Гиннеса.
Житель Томска побил рекорд Гиннеса по жиму штанги под водой
Источник: tv2.today

Виталий Вивчар - чемпион России и Евразии по русскому жиму и многократный победитель региональных соревнований. Одно из его достижений уже зафиксировано в Книге рекордов России - Вивчар 1006 раз за час поднял 55-килограммовую штангу.